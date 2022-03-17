臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

《鏡電視》從審照到董事會的爭議，對照當年NCC在審查不公開的情況下，不准《中天電視》換照，挨轟是對個別的衛星廣播電視差別待遇，讓外界合理質疑其違法行政、雙重標準。對此，大批網友、特別是力挺中天不應被下架的網友都相當氣憤，有人更痛批NCC「被叫髒兮兮名副其實」。

《中國時報》17日報導，獲得NCC審查許可申請衛星頻道的《鏡電視》，在3月4日、3月15日兩度更換董事長，這種嚴重影響電視媒體經營的重大事件，NCC卻表示，鏡電視已變更營運計畫，後續審查時可能會請雙方當事人、利害關係人到會陳述，釐清相關事實。

反觀2020年11月NCC不准《中天新聞台》換照，卻是用比對待《鏡電視》嚴苛的標準行事。《中時》根據《中天》委任律師在行政爭訟案的開庭論述，NCC審查換照的聽證會等程序違法，侵害了言論自由。此外，NCC單方面找了7個鑑定人，但如何選任鑑定人，NCC拒絕《中天》的閱卷；《中天》無法得知鑑定人的相關資料及意見，導致雙方不平等，且聽證程序主持人也不讓《中天》對鑑定人發問，程序明顯違法。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「被叫髒兮兮名副其實」、「本來就是不要臉」、「應提告NCC瀆職」、「NCC既然證明違法，就應該追就責任，違法的主委也應該法辦，這些無法無天的官不處理國家沒有明天！」「提名這些人的政黨要負連帶責任，用選票下架」。