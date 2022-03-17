「水鬼」將班師台北， 國防部擬由海龍蛙兵戍守淡水河 。(青年日報提供)

向來神出鬼沒，令敵人聞風喪膽的「水鬼」即將現身大台北首都圈，未來恐成外島歷史名詞。權威消息指出，國軍高層日前在一場會議中，高階將領提議，為了固守大台北首都圈及敵方反斬首，未來不排除規劃，將向來戍守外島，負責快速反應、滲透及爆破等特種作戰的陸軍101偵察營（海龍蛙兵）移防到大台北地區，進行淡水河口反特攻作戰，突顯軍方在反特攻、反斬首行動上更加重視。

俄烏大戰引起全球矚目，國防部也密切關注雙方使用戰術，並作為未來國軍「防衛固守、雙重嚇阻」的規劃。有高階將領提到，由於大台北首都最易遭受進犯的就是淡水河，因此研擬將陸軍101偵察營，移師到台北加強首都防衛。

過去衛戍大台北地區任務主要是由陸軍六軍團負責，其中又以關渡指揮部為主要枝幹。另外首都圈內則由憲兵指揮部主導。但在94年陳水扁執政時代，為了加強中樞衛戍與反斬首任務，特別將駐守在中部地區的陸戰66旅，北調林口駐防。

在民國106年，軍方認為應該繼續將強淡水河首都防衛作戰，因此又派駐陸戰66旅一個戰車營進駐北投復興崗。等同目前已有三支主力拳頭部隊同時在衛戍首都中樞。

「水鬼」將班師台北， 國防部擬由海龍蛙兵戍守淡水河 。(青年日報提供)

「水鬼」將班師台北， 國防部擬由海龍蛙兵戍守淡水河 。(青年日報提供)

「水鬼」將班師台北， 國防部擬由海龍蛙兵戍守淡水河 。(青年日報提供)

航特部兩棲偵察營俗稱「水鬼」、「海龍蛙兵」。合格隊員皆需經過海龍儲備訓練，考核水域、山地和格鬥戰技，並通過傘訓等專長訓練，是中華民國最精銳的三棲特種部隊之一。

當年在兩岸情勢緊張之際，負責戍守金馬澎各外島的海龍蛙兵主要任務為滲透、突擊、擊殺、破壞敵方重要軍事目標。

目前海龍蛙兵在金門、馬祖、澎湖等地均有駐守單位，是外島、離島地區的重要反滲透透擊突襲特戰武力。

近年增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練，海龍部隊更增添了快速反應的功能，成為我方「不對稱」戰力關鍵之一。