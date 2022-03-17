近日香港網路上不時瘋傳惹人熱議短片，例如有女士摘(口)罩大鬧港鐵、有乘客因咳嗽聲引發打架等，香港東網報導，這讓人聯想是否因長期抗疫令人壓力爆表。有家香港心理諮詢機構統計，今年首2個月接獲逾萬通的電話求助，較去年同期急升逾5成。

報導稱，港府採取最嚴厲的防疫措施，市民戶外活動減少，大多留在家中，令不少人出現情緒問題。諮詢機構的接線義工表示，在高度緊張的抗疫環境下，不論家長、幼童或長者都出現情緒困擾，甚至有憂鬱症患者企圖輕生，盼港府正視市民疫情下的精神健康，以防悲劇發生。

報導稱，香港利民會「即時通」精神健康支援熱線，今年首2個月接獲1萬1861通電話求助，較去年同期的7737通，上升約53％，超過7成與新冠疫情引致的因素有關，當中37％受失業和經濟前景不樂觀困擾。

義工Melody直言，近期接聽的求助電話直線上升，有家長與子女「困獸鬥」，無論長幼的情緒都出現問題，子女埋怨無法上學及外出，家長則連過往因子女上學後的私人時間亦被「剝奪」，深夜時分致電求助，只為宣洩情緒，「家長沒有自己的私人時間，小朋友無法出門玩，大家都不開心。」

Melody坦言，香港市民在這輪疫情下的精神壓力最大，長期困在家是情緒問題的觸發點。機構亦接聽到許多患憂鬱症或躁鬱症患者來電，他們因社區設施關閉，甚至無法出外覆診，透過話筒宣洩，情緒被激發至臨界點；亦有求助的獨居長者擔心染疫確診身亡，坦言對人生沒希望。

利民會「即時通」24小時精神健康熱線項目經理張斯皓說，疫情下不少人的家同時是子女學習、丈夫工作及家人作息的地方，彼此都沒有空間，「曾有市民致電稱，想在家中哭泣都沒有空間，亦不想加重家人負擔而忍著，是港人在疫情下的悲歌。」

諮詢機構設立的熱線全天候運作，而接聽義工受過精神健康訓練，任何人都可以隨時致電求助，即使純粹情緒發洩，接受義工開導，亦是一種紓緩情緒的方法。

至於停業多時的場所，以至被圍封的公共設施何時重開，香港食物及衛生局發言人說，在疫情許可時會因應公共衛生風險評估、疫苗接種進度等因素，適當地調節社交距離措施。

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