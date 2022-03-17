軍紀敗壞！花防部士官站哨 偷溜外出吃飯還喝「保力達」慘了

2019年擔任陸軍花東防衛指揮部警衛排大門衛兵司令的楊姓士官長，未依規定擅離勤務所在地，離營至營區外商店購物用餐時還喝含酒精成分的保力達，最高法院審酌楊男已遭到撤職處分喪失軍職身分，依擅離勤務所在地罪判刑2月，可易科罰金6萬元，緩刑2年定讞。

楊男在2018年10月1日起至2019年12月20日，在花防部機械化步兵營服役，擔任士官長副排長，2019年11月28日至12月5日他經所屬連隊編排為警衛排大門衛兵司令，奉命負責管制大門衛哨勤務排定、指揮及督導待命班人員維護營區安全任務。

楊男當時負責確保留守之衛哨，及待命班人員得緊急處理營區可能發生之各種突發狀況，卻在留守期間外出購物用餐，未依規定完成請假手續，亦未經留守長官許可，12月1日晚上9點半離開營區，1小時後才返回營區，花蓮憲兵隊將楊移送檢方偵查。

檢方起訴後，花蓮地方法院一審認為，楊男非「擔任警戒職務之人」，不符合陸海空軍刑法懲罰要件，判楊男無罪，但花蓮高分院二審認定，楊男構成擅離勤務所在地罪，判刑2月，可易科罰金6萬元。緩刑2年。楊提上訴被最高法院駁回確定。