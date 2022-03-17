日本傑尼斯人氣偶像團體「Hey! Say!JUMP」，出道以來便以傑尼斯事務所歷年來最多人的偶像團體打響名號，所推出的單曲也曾多次登上Oricon公信榜單曲周榜冠軍，在日本受到眾多粉絲的喜愛。但其中一名31歲的成員「伊野尾慧」，多年前才因劈腿2位女主播而被封為「桃花男」，近日又被拍到與多名女子喝醉，想跟著女子進門卻慘遭丟包在公寓大廳的沙發上，糗態盡出引發熱烈討論。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，伊野尾慧6日被人直擊出現在東京文京區一家知名燒烤店，與一名女子A約會聚餐，而據傳伊野尾慧自去年末就對A女展開追求，兩人吃完飯準備離開時，又出現一名鮑伯頭正妹B女，之後3人便一起前往一家「藝人專用」的高級KTV歡唱，直到凌晨2點半喝得爛醉的伊野尾慧才跟著A女一同搭乘計程車離開。

不過，抵達A女家後伊野尾慧曾多次試圖跟著A女回家，卻遭到女方阻止，他只好再度回到計程車上，隨後他又遇見了B女，接著2人親密的走進B女的公寓，但最後他還是沒跟著上樓，被B女丟包在公寓大廳的沙發上獨自滑手機，過了一會才離開B女公寓前往港區的酒吧，與另一名C女見面，但當時的他已幾乎爛醉無法自行下車，最後在凌晨4點被送回自己的家中。

而目前東京仍處於新冠肺炎疫情的管制階段，伊野尾慧卻在此時私下與多名女子相約用餐而引發爭議，事後傑尼斯事務所也向媒體表示「伊野尾慧坦承犯錯，也表示不會再犯」仍遭到大批網友指責。

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