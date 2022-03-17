前北市建管處科工科幫工程司謝國立，涉嫌在處理「陽明書院明德會館建案」使用執照案時，明知他因病住院，未實際赴現場勘檢無障礙設施，事後卻在峻工檢查總表上偽簽姓名，並不實勾選「符合」，讓建管處據此核發使用執照。台北地檢署17日依偽造文書罪起訴謝。

調查局偵辦本案，原本懷疑謝國立等多名建管處人員，涉嫌勾結業者，收賄包庇業者取得陽明書院明德會館使用執照，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、受賄罪。但檢方調查後，認為罪證不足，將謝國立等多名建管處人員、業者共9人涉貪部分，全部不起訴。

起訴指出，2015年陽明書院明德會館建案向建管處申請核發使用執照，由謝男負責承辦，建管處排定由謝男、建築師公會、身障團體代表及監造人，依據「峻工勘驗」頊目，於2015年10月28日前往建案當場勘檢無障礙設施。

但謝當時因病住院，11月5日才出院，明知他未前往現場勘檢，事後卻將該建案的「無障礙設施峻工檢查總表」欄位上簽名，並在勘查結果勾選「符合」，於11月25日簽准建案使用執照，呈送建管處各級長官審查，致建管處誤信核發陽明書院建案使用執照。

檢調偵辦時，調閱謝男國泰醫院病歷資料，發現2015年10月28日勘檢當天謝男住院，事後在檢查總表上出具不實意見，涉嫌偽造文書罪，今依法起訴。