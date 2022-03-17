缺錢免驚！台新數位銀行Richart推出信用貸款及融資車貸款手續費雙降優惠，信貸手續費達史上最低價449元，有需求民眾只需三步驟就能完成申貸，最高可貸200萬元，最快20分鐘撥款，可輕鬆利用線上快速申貸功能，滿足緊急資金需求。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，每年三月到五月本來就是貸款旺季，近期又受到國際局勢影響，投資市場起伏不定，許多人資金周轉出現缺口，市場上的貸款需求與日俱增。

從Richart近一年數據來看，貸款資金用途為「投資理財」或「生活開銷」的比例約各佔三成，「償還其它借款」則將近兩成，可見數位線上申請貸款的主要目的是進行資金周轉或大額生活支出。主打快速、便利的Richart數位銀行，考量民眾對資金調度的需求，本月推出貸款商品手續費降價方案，減低民眾負擔。

目前Richart共有四種信貸產品和五款車貸方案供客戶選擇，採全線上申請流程，民眾只要填寫貸款額度、期數、申請表就完成申貸，24小時皆可進件，使用線上對保並快速撥款。其中信貸「大口貸」手續費原價9000元，3／16至3／27推出限時快閃12天的手續費449元的優惠專案，回饋超有感。

Richart原車融資最高同樣可貸200萬元、最長分60期還款，手續費原價5000元，自3／14起，搭配Richart APP中的「麻吉指數」可享最低2600元的優惠價，相當於定價5.2折。目前Richart最受歡迎的車貸產品為「有車就可貸」，具申請方便、利率公開透明、每月自動扣款、還可於Richart APP清楚顯示還款進度等優點，不必撥打客服電話，也不用再到分行或ATM繳款，為資金週轉需求的好選擇。