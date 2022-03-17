立委林楚茵今日表示，與其他國家相比，台灣的刮刮樂中獎率非常不透明，台彩是否應該將中獎率公布在彩券背後讓民眾知道？財政部長蘇建榮表示，檢討看看，如果發行機構可以做得到，就會要求。

林楚茵今日表示，公益彩券政府做莊但是不能夠充滿行銷話術，例如2000元的彩券，經她計算，中獎率只有69.33％；500元的刮刮樂，回本率只有38％，但是彩券上卻只宣稱100％中獎率。

林楚茵表示，經濟部已經要求扭蛋式、機會型的遊戲要揭露中獎率；但是公益彩券的中獎率好像不是真正揭露。

反觀英國、日本會把發行的張數、中獎的機率都揭露在彩券上公布，而台灣真的不清楚，導致民眾買了一整本刮刮樂，最後都不想刮或者換得一堆刮刮樂廢紙。

財政部國庫署回應，還要考慮到彩券票面的面積大小，彩券上揭露多少資訊。

財政部長蘇建榮表示，這個部分(彩券上公布中獎率)檢討可行性，但是依據辦法規範，只要在官網上公布，如果可以做的話，就會要求發行機構。