藝人王力宏與妻子李靚蕾婚變，今天台北地院就兩人3名字女酌定親權案件首度開庭，雖然北院很早就宣布，今天的調解庭採取不公開的視訊開庭，但依然有不少媒體前往位於新北市新店的北院少年及家事法庭外等候，以防萬一。但從現場布置看來，北院確實盡力讓調解不露痕跡，減少閒雜人等的注意，同時還安排調解後立刻開庭，透露出法官對調解結果難以樂觀。

今天「宏蕾之戰」上午9點半的調解庭，台北地院家事法庭刻意安排位於二樓走道最深處、一般民眾不會路過的第一調解室，以免調解內容意外洩漏。此外，正常調解室外，都會公布當天該調解室排定的調解庭及調解委員大名，但是今天在北院家事庭的第一調解室外，卻完全沒有公布任何資訊。

上午9點半開庭前，工作人員前往調解室打開電腦，進行視訊連線測試，還專程檢視視訊撥放時的音量，將音量轉小，降低對話外洩的可能。事實上，法官在接著在上午9點50分，另外排定了一場兩人就「酌定未成年子女權利義務行使負擔」的正式庭訊，顯然對雙方調解結果並不樂觀。