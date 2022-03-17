根據美國《華爾街日報》報導，去年大陸國家主席習近平似乎所向無敵，但現在所帶領大陸遠離資本主義和西方的行動，卻使大陸經濟陷入不確定性，面臨國內經濟嚴重放緩的難題，導致不可動搖的統治地位受到質疑，政權的執掌出現了細微裂痕。

依《華爾街日報》指出，在習近平收緊對從科技巨頭到房地產開發商等一系列民營企業的控制後，去年年底大陸經濟增長急劇放緩，引起了大陸決策者的警覺。與此同時，隨著新冠病例的激增，讓大陸嚴格的防控封鎖措施再次加碼，削弱了消費者支出和工廠產出。而嚴格防控是習近平新冠危機應對策略的重要一環。

此外，就在俄羅斯入侵烏克蘭的幾周前，大陸在2月初與俄羅斯達成一項協議，進而擴大大陸和西方之間的鴻溝，凸顯出大陸在國內和外交政策中實施習近平的議程可能需要付出多高的代價。

而大陸政府努力維繫與俄羅斯的協議，同時避免與西方關係崩潰，在這一背景下，大陸去年第4季經濟增速從年初的18.3％驟降至4％，這讓官員們尤其不安。進而導致開始談論「政策糾偏」，試圖減輕習近平政策的一些影響。