新北市汐止區某美語補習班發生老師體罰小六學生案件，42歲李姓男老師因班上2名同學有肢體衝突，竟要求2人互相掌摑10餘下，其中1名學童返家後，家長察覺異狀，細問下得知真相，憤而向新北市議員張錦豪投訴，張錦豪協助家長報案，警方已拘提李姓老師到案，訊後依強制、傷害、妨害兒少身心發展罪嫌移送法辦。

據了解，本月11日其中1名小六生先把同學的作業簿丟到地上，同學反擊把對方的考卷撕毀，2人因而發生推擠衝突，李姓老師竟不協調化解，反而令2人公開在課堂上互相掌摑10餘下，還要求另名高年級生全程錄影，更稱隔日再打，贏得可拿15元獎金。

其中1名學童返家後，家長發現小孩臉頰紅腫、心情低落，細問下得知真相，雖然氣憤，但深知必須先保全證據，遂先找到負責錄影的高年級生取得影片。

家長從影片中看到老師竟要求小朋友不能輕輕打，否則重來，為防止過程中閃躲，還要高年級生拖住小六生頭部，老師則在一旁嘻皮笑臉，一臉戲謔，家長頓時火冒三丈，立即聯繫張錦豪，決定揭發李姓老師不當管教。

張錦豪陪同家長帶小朋友驗傷並向警方報案，汐止警分局受理後，向士林地檢聲請拘票，將李姓老師拘提到案。李男供稱，顧及在教室打架可能導致受傷，所以提出玩「打巴掌」遊戲，提議也獲得2名同學同意。

偵訊後，警方依強制、傷害及妨害兒少身心發展罪嫌將李男移送士林地檢署偵辦。