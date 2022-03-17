新竹空軍基地1架幻象戰機（機號2017），14日上午在台東外海失事，飛官黃重凱中校成功跳傘；有關幻象戰機妥善率。國防部副部長柏鴻輝表示，幻象妥善率約六成，已高於全球平均值以上，且台灣因戰備壓力須保持這樣的數據。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。柏鴻輝作上述說明。

柏鴻輝接受無黨籍立委林昶佐質詢表示，飛機使用年限從採購時就開始計算，每一種飛機運用方式也不一樣，例如長時間制空作戰的飛機，使用年限就會因此而改變，又或是對海作戰的戰機，也會有差別，因此國軍從獲得裝備開始就大概知道何時會汰除，這些項目都在所有建軍規劃、空軍整體後勤規劃中。

國民黨立委吳斯懷質詢，有飛機若沒飛行員就是座艙比的問題，他問台灣座艙比的數據。柏鴻輝表示，此事攸關戰力，無法公布座艙比，但保證能滿足台海任務。

民進黨立委趙天麟也關切，未來是否有其餘戰機替代幻象。柏鴻輝指出，所有飛機的機種都用使用年限，幻象具有優異高空攔截能力，目前執行任務都沒有問題，未來也沒有問題。