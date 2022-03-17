立委今天揭露，有電商平台在販賣學習歷程套餐，每份2000元到1萬元，宣稱已熱賣101萬份。教育部長潘文忠今天指出，今年學測才11.6萬考生，這個電商平台宣稱賣出101萬套學習歷程套餐，可能嗎？學習歷程檔案以在校學習、老師認證過的資料為主，不要輕易去相信市場上的行銷話術。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案到告今年大學考招新制的推動狀況，立委黃國書質詢指出，今年申請入學要看學生的學習歷程檔案，但現在電商平台上，可以看到非常多賣學習歷程檔案的套餐，這應該是教育部推動這項政策料想不到的吧！

黃國書進一步指出，某個電商平台上販售學習歷程套餐，每份2000元到1萬元，並宣稱他們的工作是有各領域、各大學的書審委員，結果引起熱議，這個工作是宣稱已賣出101萬套。

黃國書進一步指出，教育部禁止大學召開學習歷程有關的收費營隊，如果有開營隊，也不能發給參加者證書，以讓他們在升學時使用，這是不是有點矯枉過正了？

關於電商平台在販售學習歷程套餐，潘文忠質疑，他們宣稱已賣出101萬套，但今年考生才11.6萬人啊，這樣的行銷話術可信嗎？更何況，學習歷程檔案主要以校內學習及經過老師認證的資料為主，考生不要隨便相信市場上學習歷程套餐的說法。

對於大學辦理營隊，潘文忠說，教育部已多次通函各大學，辦理營隊與相關活動，應強調以興趣探索及了解學群學系特色為主，避免過度連結招生選才或學習歷程檔案等情事，並以非營利、鼓勵參與方式進行。

潘文忠指出，各大學辦理營隊或活動，如經教育部查處確有違反規定者，除學校須對相關人士追究責任，也將追回「大學招生專業化計畫」經費補助款項；嚴重者並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款的依據。