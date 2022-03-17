LINE Pay保險平台擴大服務，再與5間保險公司合作，更首次新增「壽險」商品，提供用戶更即時多元的保障選項。目前LINE Pay保險平台共攜手8間產險公司、3家壽險公司，提供18種精選之產、壽險商品，用戶透過LINE Pay保險平台便能快速瀏覽商品、選擇合適方案，並可直接連結至保險公司完成投保，操作流程順暢且便利。

LINE Pay表示，今年1月保險平台改版提供多元化保險商品搜尋服務後，因同時結合手機即時查找的便利性與網路投保的快速性，省去用戶一一找尋保險商品的不便，加上集合多樣化保險方案滿足用戶各式需求，保險平台服務獲得用戶熱烈迴響，其中又以汽、機車險獲得最多用戶查詢並連結至保險公司完成投保。

LINE Pay保險平台進一步新增壽險商品，精選中國人壽、富邦人壽、國泰人壽之「醫療健康險」、「定期壽險」及「年金保險」等商品。其中如中國人壽推出的「e同守護定期壽險」，可選擇不同繳費年期滿足不同階段的需求；富邦人壽推出的「投資型年金險」月繳保費1000元起，投保還抽iPhone 13、AirPods等好禮；國泰人壽提供的「iHealth醫療險」保費易負擔，月繳保費最低180元。

產險類商品則新增華南產險及明台產險兩家保險公司服務，分別提供寵物險及汽車險。華南產險之「米得寵寵物保險」專為米克斯設計、提供全方位5大保障；明台產險汽車險提供強制險加保第三人責任險，每月再抽萬元好禮。