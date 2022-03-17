大陸國家衛健委今天（17日）通報，昨天大陸新增本土新冠確診病例1226例、無症狀感染者1206例，共計2432例本土新症。吉林連續第5天新增過千本土病例，包括742例確診和415例無症狀感染。自本月1日吉林省報告本輪疫情首例確診病例至今近半個月，累計感染者已逾萬人。

大陸國務院副總理孫春蘭16日指示，要繼續組織好全民篩查，用最短時間實現社會面清零。

吉林省昨天新增本土確診病例分別為：吉林市455例、長春市268例、四平市11例、延邊州6例、松原市2例；新增本土無症狀感染個案為吉林市400例、延邊州6例、長春市5例、四平市4例。

隨著吉林市16日展開第10輪核酸檢測，疾控專家預計未來新增感染人數還將增加。該省省長韓俊日前要求用一周時間實現社會面清零，為提升收治病患能力，吉林全省目前已建成8家方艙醫院，共計提供11488張床位。

孫春蘭已連續多日在吉林四處視察，她指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷，要求對新發現感染者2小時內完成網路報告，加強社區和定點醫院、方艙醫院的銜接，第一時間轉運收治到位；保障封控小區居民基本生活和就醫購藥需求；在各學校推行抗原檢測，原則上將每天抽檢比例擴大到20％，提高疫情早發現能力。

除吉林外，大陸新增本土確診和無症狀感染病例分別出現在：福建、廣東、遼寧、天津、河北、山東、浙江、陝西、黑龍江、甘肅、上海、廣西、江蘇、雲南、北京、重慶、貴州、安徽、江西、內蒙古等省市。