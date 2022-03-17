大陸吉林省疫情嚴峻，大陸國務院副總理孫春蘭連續4天在吉林省調研指導疫情防控工作。孫春蘭表示，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。

吉林省本輪疫情病毒為Omicron亞型變異株BA.2進化分支，98％的感染者集中在吉林、長春兩市。

據《吉林日報》17日報導，孫春蘭實地考察了九台一中、吉林大學、吉林農業科技學院等疫情較重的學校以及方艙醫院、封控小區、疾控中心、指揮調度中心，了解核酸篩查、流調排查、密接人員隔離、感染者收治、患者救治等情況。

孫春蘭指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。要繼續組織好全員篩查，科學開展核酸和抗原檢測，力求做到「四早」、「四應」。對新發現感染者2小時內完成網路報告，加強社區和定點醫院、方艙醫院的銜接，第一時間轉運收治到位。掌握隔離人員轉歸情況，統籌調配隔離房間，加快隔離資源周轉使用。加強隔離酒店、方艙醫院、醫療機構規範管理，工作人員嚴格閉環，避免交叉感染。保障封控小區居民基本生活和就醫購藥需求，指定專人負責、專車轉運到對口醫院，切實做好孕婦、兒童、透析患者、急診病人等醫療服務。要完善學校常態化防控措施，各學校推開抗原檢測，原則上將每天抽檢比例擴大到20％，提高疫情早發現能力。

據新華社此前報導，孫春蘭於13日實地考察了暴發疫情的九台第一中學和嘉隆花園小區，13日晚聽取吉林省、長春市、吉林市及前方工作組情況匯報，與有關部門和一線專家座談。14日，孫春蘭實地考察吉林省疾控中心、吉林省疫情防控指揮部、晨宇酒店集中隔離點、吉林大學前衛校區、長春市公安局、長春國際會展中心方艙醫院、長春新區修正花園小區，14日晚聽取吉林省、長春市及前方工作組情況匯報。

孫春蘭15日實地考察吉林市第二方艙醫院、吉林市疾控中心、吉林市疫情防控指揮部、昌邑區蓮花街道盧瓦爾小鎮、吉林市經開區三合馨苑核酸採樣點、吉林農業科技學院。