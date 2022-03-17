英特爾、台積電及三星在半導體領域互相競逐，英特爾則是三雄之中投資歐洲進度最快的廠商，日前英特爾宣布砸下800億歐元（約新台幣2.5兆元）啟動十年計畫，要在歐洲打造研發、晶圓製造及封裝等一條龍服務。此事引起網友們正反兩派熱烈討論，有人擔心台積電跟著英特爾赴歐洲設廠，反而失去原本成本低廉的優勢，但另一派的網友認為，歐洲人力成本相對較高，各家去設廠都一樣，關鍵還是在於技術上的競爭。

對於赴歐洲設廠的計畫，台積電一直強調還在非常初期的評估階段，但不排除任何可能性，而英特爾則在15日宣布投資歐洲的十年策略，範圍橫跨德國、愛爾蘭及義大利等地，內容囊括研發、製造及封裝等業務，執行長季辛格（Pat Gelsinger）也喊話要在歐洲推動世界級的半導體生態圈。

英特爾搶先台積電衝刺歐洲業務，有網友擔心若台積電跟著赴歐洲設廠，會失去成本比英特爾還低廉的優勢，導致最終被英特爾超車的慘事發生，「個人希望GG不要去歐洲，不光是英特爾，歐洲人也很難處理，最後反而被搞死」、「當然希望GG不要去，不過還是相信專業的判斷吧」、「歐洲人才不願意輪班勒，搞晶圓代工要大量人力，誰去應該都很慘」、「感覺關鍵還是技術，到哪裡設廠都一樣。」

不過持相反意見的網友認為，台積電去歐洲設廠不如增加在日本的投資，「歐洲光輪班就輸日本了，GG日本廠還比較有看頭」、「Intel去台積就不會去了吧，這是利多吧，反而覺得日本廠區再擴一點成熟製程比較實在」、「日本人比台灣人還奴，去日本就對了」、「去日本設廠比較好，感覺管理上的問題也比較少」、「目前GG海外設廠，還是日本那套最佳。」