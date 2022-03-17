為端正中常委選風，國民黨昨天通過中常委選制改革草案，降低選任中常委席次，戰鬥藍發起人趙少康雖認為較過去進步，但也建議應取消主席指定中常委的權力，對此，國民黨主席朱立倫表示，若趙少康有興趣的話，希望指定他為現任中常委，好好提出建言，他強調，要當螃蟹，選完再說，現在大家團結一致對外，打贏年底選戰。

國民黨中常委選舉爆發賄選傳聞，黨中央昨端出中常委選制改革草案，雖然部分中常委不滿改革方案過於倉促，及對選任常委名額大幅調降表達疑慮，但在黨主席朱立倫強勢主導下，強力過關，戰鬥藍發起人趙少康則建議不須由黨主席指定中常委，及取消黨職募款責任額。

朱立倫上午參加智庫舉辦的「青年人才培育－《魏廷亘微型畫展》」記者會後受訪表示，若趙少康有興趣的話，他希望指定趙少康為現任中常委，好好提出建言，畢竟改革之事是大家一起來做。

朱立倫說，未來直選的中常委僅15位，主席只是針對代表性不足的部分，可以指定最高10席中常委，希望愈貼近民意愈好，這是總體目標，對任何改革有意見，歡迎提出，團結一致對外。

朱立倫指出，民進黨希望國民黨內部紛擾，沒時間搞年底選舉，若國民黨還要把炮口對內，那年底還選什麼，「要當螃蟹，選後再說」，現在大家全力團結一致，聚焦提名等才是關鍵。

國民黨除了通過中常委選制改革草案，考紀會今天邀請檢舉人與被檢舉人到場說明，傳出考紀會上周發問卷要中常委「自首」是否參加換票聯盟或買票，遭黨內諷刺「誰會承認？」

對此，朱立倫說，考紀會會有積極作為，尊重所有考紀委員，秉持毋枉毋縱，讓大家看到國民黨改革除弊的決心，昨天在中常委共同努力下通過，十幾年來最重要的重大改革，能去除很多可能存在的弊端，除弊的部分，既然考紀會在開會，就尊重考紀會。

至於傳出黨內擬參選人退黨參選或披白袍參戰，朱立倫說，從去年啟動同舟計畫至今，有多名無黨籍或他黨的民代加入國民黨，包括新北市某位議員即將宣布加入國民黨，當然也有看到轉換政黨的情事，這是很正常的現象；目前透過同舟計畫入黨，或最近回到國民黨的議員與民代，非常多，會逐一公布。