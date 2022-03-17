國際指標設計大獎「2022美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）」16日公布得獎名單，高雄市政府經發局主辦、今年一月剛落幕的年度科技慶典《2021 DigiWave》榮獲鉑金獎（Platinum Winner），是臺灣首次有團隊獲此殊榮的展覽。市長陳其邁感謝經濟部大力支持市府推動「5G文化科技計畫」，讓每年的DigiWave盛會持續推陳出新，也感謝每個參與的市民朋友及遊客。他也預告今年將結合臺灣設計展在高雄擴大舉辦，請民眾拭目以待。

陳其邁表示，DigiWave自2019年起由高市府經發局、經濟部工業局及臺灣產學策進會共同合作舉辦，以人類科技進程為題提出詰問，透過藝術展覽和數位體驗作為解答的形式，是高雄最重要的年度科技慶典。去年結合5G高頻寬、低延遲特性，以「電玩」為主軸規劃沉浸式科技藝術互動展，吸引超過43萬人觀展。

曾親自觀展並參與電玩遊戲、數位塗鴉牆而成為展覽一部分的陳其邁也宣示，將持續藉由推動5G AIoT的技術產業化與生活化，進一步結合地方創生，用科技帶遊客走入街區、與在地居民也更多沉浸式的深度互動體驗，帶領市民一起迎接元宇宙時代。

推動2021 DigiWave在駁二藝術特區擴大舉辦的副市長史哲表示，這場結合藝術與科技的展覽就是一場電玩的祭典，透過沉浸式互動展覽感受5G數位浪潮結合多元藝術展演的最新趨勢。展覽延伸與鹽埕在地團隊合作推出限定版實境闖關遊戲，讓玩家在市場內大玩另類實境遊戲解謎，透過線上與線下整合的大型祭典成功獲得臺灣首座謬思創意獎體驗與沉浸類的鉑金大獎，可說是實至名歸。史哲透露，2022臺灣設計展今年將在高雄舉辦，DigiWave Takao也將參與展出，將讓全臺灣甚至全世界看見高雄在數位設計、智慧城市推動上的能量，請熱愛設計的民眾一起期待更精彩、更盛大的DigiWave。

《2021 DigiWave》策劃團隊叁式策展人曾煒傑指出，去年底登場的展覽透過不同類型玩家的觀點，探討玩家跟遊戲間的關係，以及虛擬與真實世界的邊界，以數位作為探索的媒介，讓玩家置身於虛實的光譜間。此外團隊也與高雄在地團隊叁捌地方生活負責人邱承漢合作，串連鹽埕在地特色商家與歷史景點，推出「鹽埕 20 合一」的實境闖關遊戲，讓體驗的範疇擴大至鹽埕的街區文化，特殊的活動設計吸引各地玩家造訪。