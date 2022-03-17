來自臺灣的插畫家，同時也是高雄市立圖書館「好繪芽獎」得主黃一文（黃薏文），以《動物園的秘密》入選今年的義大利波隆那兒童書展暨插畫展（Bologna Children’s Book Fair）；今年的插畫展共吸引來自92個國家、3,873人投件參與，最終由29個國家、共78位插畫家入選。而入選作品將於波隆那展覽中心展出，並接續在日本、韓國與中國進行為期兩年的全球巡迴。

「波隆那插畫書展」向來是藝術創作者的神聖殿堂，臺灣近年捷報盡出，而今年同是受「好繪芽獎」扶植的創作人才黃一文則是以《動物園的秘密》入選今年波隆那書展，該本出版品亦是2020年高市圖第一屆「好繪芽獎」的獲獎作品，此作透過該獎助計劃於2021年10月正式出版，作品以拼貼及各種寫意的線條和色塊，以塗鴉畫風繪出小男孩在動物園的魔幻時光，繪本出版即大受好評，如今再獲國際重要肯定，對臺灣原創繪本的鼓勵極為重要。

圖說:黃一文是以《動物園的秘密》入選今年波隆那書展，該本出版品亦是2020年高市圖第一屆「好繪芽獎」的獲獎作品(文化局提供)

高雄市政府文化局王文翠局長表示：「為鼓勵圖像創作新生代持續被國際看見，高市圖推動「《好繪芽》繪本創作人才扶植計劃，以每人20萬元創作扶植費讓新銳創作者能無後顧之憂的完成作品，更提供保證出版及出版後至多10萬元的購書補助。如今，看見好繪芽獎扶植的作品獲國際肯定，更相信以實質獎助扶持具發展性創作者的重要性，期盼更多的臺灣原創繪本持續於世界萌芽」。

圖說:近兩年曾經獲選「波隆那插畫書展」的兩位插畫家得主黃一文(左)以及張筱琦(右)，皆是由高市圖「好繪芽獎」鼓勵培植的創作人才。(文化局提供)

今年「義大利波隆那兒童書展暨插畫展臺灣館」以「Beyond Books, Stories Ahead」為主題，下周書展開展期間，黃一文和張筱琦亦將出席波隆那書展的臺灣館現場。高市圖除了有「好繪芽獎」徵件制度以外，館內亦時常舉辦「繪本沙龍」、「好繪芽創作班」等啟發創作活動，期望能夠帶領讀者探掘內心對於繪本有興趣的讀者一同投入創作，畫出心中那道故事被看見。

高市圖代理館長林奕成表示：「高市圖長期以來秉持著『越在地越國際』的園丁精神耕耘台灣原創繪本果實纍纍，很高興受高市圖『好繪芽獎』扶持的在地繪本能夠躍上國際舞台被世界看見。高市圖將持續園丁精神繼續扶植人才，推廣得獎繪本，今年6月即將公布第二屆《好繪芽獎》徵獎辦法、8月收件創作計畫。提醒有心從事繪本創作的讀者千萬不要錯過今年度的難得機會，一同讓更多在地故事創作在高雄萌芽、於全球開枝茁壯！」。