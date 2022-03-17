全球PCB第一大廠臻鼎-KY(4958)前2月合併營收為203.93億元，年增14.05%，為歷年同期新高，臻鼎-KY預估，全年合併營收與稅後淨利將達雙位數成長，公司積極佈局IC載板市場，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，預估2025年IC載板佔公司營收比重可望達15%以上，臻鼎-KY法說會後，多家外資最新報告正面看待臻鼎-KY營運，今天盤中股價亦強勢大漲，站回百元關卡。

臻鼎-KY持續落實One ZDT目標，鎖定IC載板為臻鼎-KY未來10年耕耘的重心領域，分別在北秦皇島建置BT新廠區及南深圳建置ABF新廠區，預計未來4年以每年投資150億元、總投資金額逾600億元衝刺載板產能及業務。

目前臻鼎-KY已與多家重要客戶簽訂長期產能合約至2027年，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續於未來幾年開出，臻鼎-KY短期將以IC載板營收在未來4年每年成長超過50%為目標，預期2025年IC載板營收佔比將可達到15%以上，長期更致力於2030年成為全球前五大IC載板供應商。

臻鼎-KY前2月合併營收為203.93億元，年增14.05%，為歷年同期新高；臻鼎-KY表示，除看好軟板業務將維持穩健成長態勢，另憑藉領先業界的品質與良率，在高階HDI包含類載板、Mini LED將有顯著成長，至於IC載板亦將大幅增長，預期全年合併營收與稅後淨利都將達到雙位數的成長。

臻鼎-KY法說會後，多家外資出具最新報告，兩家歐系外資分別給予臻鼎-KY「買進」及「優於大盤表現」評等，其中一家歐系外資看好臻鼎-KY拓展軟板以外業務，以改善產品組合、實現一站式購足的努力，2025年整體利潤率將有所改善，將臻鼎-KY目標價從138元上調至145元；另一家歐系外資則上調臻鼎-KY 2022年/2023年每股盈餘為1%，目標價為130元。

兩家美系外資給予臻鼎-KY「中立」評等，其中一家美系外資將臻鼎-KY 2022年/2023年收入上調1%/2%，以考慮公司對基板業務，以及他們早前一季度，原計劃新增BT產能；但將2022年/2023年毛利率下調0.2/0.2個百分點，以反應零組件成本上漲和新產品提升成本，以及可能較高的折舊成本，目標價為110元。

日系外資將臻鼎-KY 2022/2023獲利調高6%/13%，給予「買進」評等，目標價上調至123元。