台北股匯雙響炮，台股今（17日）由科技股帶動指數漲逾400點，而台北外匯經紀公司新台幣匯價今早也升逾1角，盤中最高匯價來到28.508。受地緣政治衝突影響，近日台股跟隨全球主要股市重挫，新台幣匯價本周一貶破28.5元，加上近期電子股雜音多，股價波動加大，但也連帶使本益比修正至罕見低位。

統一投信表示，現階段台灣電子股具備低基期優勢，電子指數評價跌破2020年股災低點，中長線投資價值逐漸浮現。

根據數據，目前台灣電子指數本益比已經收斂至16.28倍，遠低於近10年平均17.69倍。若與過去重大影響股市事件比較，已低於2020年3月疫情大爆發時的水準，並逐步向2018年底中美貿易戰衝突時的低檔逼近。

展望後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，投資策略將首重選股，聚焦財報與展望正面、且今年營收與獲利仍持續成長的公司。產業方面，將持續關注半導體、伺服器、電動車及電子標籤等相關供應鏈發展，傳產則是受通膨帶動，留意鋼鐵及航運等通膨受惠股。

新台幣匯價方面，早盤匯價已經來到28.508，若下午盤能確定外資買賣超台股的消息，28.508是否升破，可視為台股下周強弱的指標。新台幣匯價這波是在2月24日收盤貶破27字頭，以28.023收盤，而當日台股大跌461點，跌破季線及半年線。而今天台股反彈逾400點，但新台幣匯價仍在28.5附近；因此，觀察新台幣匯價本周收盤能否站回28.5~28.2元間，是台股下周強弱的重要指標。