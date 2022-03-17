新北市汐止區某美語補習班發生老師體罰小六學生案件，42歲李姓男老師因班上2名同學有肢體衝突，竟要求2人互相掌摑10餘下，還戲稱贏得可拿15元獎金。對此，新北市教育局表示，全案已啟動調查程序，若查證屬實，將由社會局依兒童及少年福利與權益保障法最高處60萬元罰鍰，並依補習及進修教育法進行不適任認定，如經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

教育局表示，16日接獲家防中心通報，當日隨即前往該補習班稽查，對於該補習班疑似辦理安親課輔部分，稽查當日該班現場皆依核准科目授課，暫查無辦理安親課輔事證。

教育局強調，將持續蒐集相關證據並加強複查，若有涉及辦理安親業務，將依「兒童及少年福利與權益保障法」規定裁處6萬以上、30萬以下罰鍰。並重申維護學童身心發展為教育單位及人員第一要務，相關不當管教事件影響學童身心，教育局必依相關法規嚴懲不貸，以維護學生權益。