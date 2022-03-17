大陸近期疫情升溫，出現多地散發並確診數持續攀高現象。值得注意的是，也同步看到疫情的隔離保險產品相繼下架。業內人士表示，近期疫情隔離風險大漲，讓隔離津貼保險的賠付率走高，再加上消費者投訴以及監管要求等因素，保險公司對產品下架調整在意料之中。

具體可以看到，3月15日0點起，眾安保險旗下的「愛無憂」意外險停售，隨後3月17日22點起，眾惠財產相互保險社旗下的防疫險「惠無憂」升級版也將下架。稍早熱銷一時的同類產品、復星聯合愛無憂意外保險也早在去年12月底就已停售。

據了解，上述眾安「愛無憂」與眾惠「惠無憂」升級版，都屬於網路熱銷的「隔離險」，保險利益有諸多重複，都是一年期保險產品，售價59元（人民幣，下同）起，提供每天隔離津貼200元，理賠範圍包括集中與居家隔離。

據《中國商報》引述RFP國際註冊理財師學會講師王詩文說，任何一款商業保險產品都是通過精算進行費率訂定，近期隔離人數激增，對保險公司勢必出現集中兌付的理賠高峰。

王詩文說，如果相關產品不停售，一面要應對被保險人的集中理賠，一邊面對市場不斷被激發的隔離險購買需求，很容易導致償付能力充足率本就貼著監管紅線的中小保險公司出現虧損。

至於兩款熱銷保險緣為何停售，眾安保險相關工作人員則表示，下架是因為要對產品進行調整，後續可能會推出更適合客戶人群的同類保險產品。