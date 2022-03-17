外交部長吳釗燮昨天透露，美國持續提供台灣武器，「接下來還會有軍售的宣布」，外界關注具體項目。立委關切我對美爭取AGM-158飛彈，國防部副部長柏鴻輝說，全案仍在正進行中，他無法報告，但「還沒破局」。

柏鴻輝今天說，對美軍購攸關戰力，但受限保密條款約束，尤其美方通知國會有一定程序，相關軍售都按正常程序進行。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。

柏鴻輝並指出，吳釗燮在立院的回應無關洩不洩密，所有軍售都按照既定流程，美方只要通知國會就會同時通知台灣。

國民黨立委溫玉霞質詢時質疑為何由吳釗燮發布，而非由國防部公布。柏鴻輝表示，外交部所轄駐美代表處有政治組、國會組，並由國會組向美國國會參眾兩院協調，但這都是在工作階層上的討論，吳釗燮想表達的目的是「軍售進度都正常」。

此外，柏鴻輝表示，在台海區域只要有共艦活動，海軍就派艦監控，而因國際海域及公海，海軍在作法上，只要在24浬鄰接區或12浬領海，或有危害區域安全時，海軍會適時給國人知道。