台中市警第二分局立人所副所長鍾政堂說，近來火災案件頻傳，此風不可長，將陳姓男子等4人依《刑法》公共危險罪，侵入住宅、妨礙名譽等罪嫌函送法辦。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

以台灣探險為主題的直播主「晚安小雞」29歲陳姓男子，近日發表直闖台中北區某廢棄大樓燒紙錢影片，因影片內容顯得陰森詭異，引發網友熱議論，當天警方接獲民眾報案指稱，空屋內有人燒金紙，擔心引發火災，警趕抵現場已無火苗，當場將陳姓男子、攝影師、法師及助理等4人帶回警所訊問，陳男等4人被依《刑法》公共危險罪，侵入住宅、妨礙名譽等罪嫌函送法辦。

影片內容「陳屍在這的小女孩…彷彿還在這棟裡面」，陳姓男子等人進空屋探險，自稱彷彿聽到小孩笑聲等，當場焚燒金紙給神龕上的素描女孩等；第二分局立人所副所長鍾政堂說，近來火災案件頻傳，唯恐星星之火燎原，且此風不可長，將在3日之內將4人移送法辦。

網路直播主「晚安小雞」，去年7月曾因至北市1處廢棄醫院探險，發現1具風乾遺體而聲名大噪，另闖南投臥龍洞古道3人命案地點燒紙錢、點菸插地、噴漆等，避免迷路還沿途做記號，損害林班地內面積近0.3公頃遭罰款等，這次到空屋燒紙錢給素描小女孩，再度引發話題。