寬宏藝術(6596)今年再度引進百老匯音樂劇《獅子王》，並在今天開始售票，本次巡迴將於6月11日起由台北小巨蛋揭幕，7月13日前進高雄衛武營國家歌劇院，這也是《獅子王》音樂劇首度前進高雄演出，預計將點燃今夏南台灣音樂劇熱潮。寬宏亦推出《獅子王》股東購票95折優惠，以2022年股東會停過名單為基準，今年度股東會訂於5月24日舉行，3月26日為停止過戶日，3月23日為參與股東優惠最後買進日。

寬宏2021年合併營收3.02億元，年減68.97％，主要受2021年5月起疫情影響使國內相關演出與展覽均無法舉辦，9月開放藝文活動後，消費者仍普遍持觀望態度，全年營運表現不佳，董事會通過今年不發放股利。

2022年第一季仍受新冠變種病毒影響，寒假年節期間主打親子族群的展覽人潮較不踴躍；惟大型演出踢踏舞劇《火焰之舞》、音樂劇《貓》、於2月開始巡迴全台，均有不錯表現，另寬宏藝術首次於北部流行音樂中心舉辦的J.Sheon演唱會表現亦相當良好，前2月營收達2.94億元，年增224.22％，預計2022年第一季營收已可超越2021年全年水準。

今年3到6月演出有兒童界超人氣Baby Shark，《鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記》在兒童節前後期間巡迴台北、高雄、台中等地、導演兼編劇金士傑帶領的《蘭陵40 演員實驗教室》、謝震廷22《與》Legacy演唱會、TRASH《Holy Trip！精神時光屋》北流演唱會，與《獅子王》音樂劇台北小巨蛋場。

寬宏指出，國內疫情趨緩，下半年仍會持續規畫多項暑期展覽與多場大型演唱會，同時隨整體演出產業的回溫，子公司也可望接到展演同業舉辦演出硬體租賃訂單，母子公司均能回到正常營運水準。另外國內目前的場地如北部流行音樂中心、台北表演藝術中心、大巨蛋等場地均已正常營運或即將試營運，預計將可為台灣藝文表演場館注入活水，寬宏藝術也會積極爭取租用檔期，帶來更多元與優質的表演活動。