因禽流感疫情嚴重，日前台灣出現雞蛋荒，許多北部民眾無蛋可買，現又傳出接著恐爆發「雞荒」！冷凍食品工業同業公會日前發函給行政院農業委員會，稱近期雞肉供給將出現短缺，恐有造成消費市場失控之虞，誠盼政府研議相關措施以穩定民生所需。

農業專家「Lin bay 好 油」昨（16）日在臉書貼出台灣區冷凍食品工業同業公會發給農委會的函，指出會員反映各地爆發禽流感疫情，導致近期雞肉供給數量將出現短缺，恐有造成消費市場失控之虞，讓「Lin bay 好 油」說「先缺雞還是先缺蛋？看來是先缺蛋」。

冷凍食品工業同業公會人員今接受《中時新聞網》訪問時，證實公會有發此信函，並表示日前禽流感疫情爆發，蛋雞遭撲滅，因此影響到雞蛋短缺，「接下來可能雞肉也會有同樣的狀況！」

冷凍食品工業同業公會表示，台灣的雞肉供給分為國產與進口，進口的部分主要來自於美國，但至昨日為止已有15個州被公布是疫區。除此之外，冷凍食品工業同業公會指出，新冠肺炎疫情讓航運、進口期程全都大亂，有些肉品其實早在1個月前就已送到港口，卻因為排隊關係上不了船，如今成為疫區，只要一通報港口就會禁止相關肉品上船，導致這些沒問題的肉也無法來台。

冷凍食品工業同業公會透露，目前短缺的情況已經讓會員們開始緊張，雖然因為還有庫存的關係，短缺問題並沒有實際爆發，但預估狀況恐會在4、5月浮上檯面。

一位進口禽肉業者也向《中時新聞網》表示，目前的現況是國產雞數量不足，疫情問題又導致美國15個州被列為疫區，但這15個州都算是主力供應台灣廠商的地方，再加上貨運延遲問題，美國雞腿進不來會造成明顯缺口。

進口禽肉業者透露2、3周前就有向政府反映相關狀況，指出現在市場上已經有點吃緊，而禽流感疫情要恢復還要時間，所以接下來幾個月狀況會更為嚴峻，無奈說「國產白肉雞已經漲很多了，本來還有進口雞可以做平衡，結果平衡也沒了」。