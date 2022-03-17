曾擔任樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」女星沐妍今年1月退役轉為球團MC，精彩的啦啦隊女孩生涯就此正式畫上句點，外型亮麗、擁有S級魔鬼身材的她，經常在社交平台曬出辣照，每一張照片都非常吸引眼球，14日在PO出一張超辣泳裝照，就讓大批網友大流鼻血，刷出一排愛心，直呼真是太辣了！

沐妍14日在IG上張貼嘟著嘴撒嬌的照片，畫了淡妝的她，身穿一套白色連身泳裝，正面胸口採用大深V設計，兩顆飽滿巨乳僅被少量布料包裹住，眼看就要呼之欲出，一頭的長髮垂掛在胸口邊，姿態美麗動人，泳裝上還開了數個洞，露出焦糖色皮膚，非常性感。

當日14日為白色情人節，沐妍泳裝顏色是為了應景，她祝福大家白色情人節快樂，不過她也笑說白色衣服不好找，因此這張性感照片為過去所拍攝而來。照片一經發布後，曾經的隊友陳伊、琳妲、林襄等人都在底下留言祝福，粉絲們也紛紛留言讚賞美貌，「已戀愛」、「性感舊照」、「宇宙無敵」、「目光很難不往某個部分看」、「不用管顏色了，這樣子的衣服可以多發點」在網路上造成轟動。

沐妍的辣照數量極多，本月4日她便曾PO一張辣照，披著灰色毛巾，僅穿了件灰藍色胸衣，露出傲人的事業線。這張照片為出外景節目所拍攝的花絮照，紮了辮子的她走進大自然，在性感之外也增添些許的清新氣息。