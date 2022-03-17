新北市政府18日將啟用樹林生命紀念館3樓因公殉職塔位專區「義行堂」，感念為國捐軀的英雄。「義行堂」空間設計以銀白米色為基調，共設置72個櫃位，每一櫃位採弧式母子門面板，外飾蓮花圖騰琉璃，內崁LED燈，聚光蓮花立體視覺效果，開啟櫃門時，櫃位內部即自動照明，呈顯溫馨莊嚴之感。

民政局長柯慶忠表示，近年發生警消人員因公殉職事件，令人感慨，為感念因公殉職忠靈為國家犧牲奉獻，特別在樹林生命紀念館設置「義行堂」，向英烈忠靈表達崇高敬意，義行堂正面題字「奉獻」二字，傳達眾人追思，不論警消或公務人員皆可免費申請使用。

另清明節將至，柯慶忠說，為讓民眾掃墓更加舒適安全，市府已完成境內162處公墓除草，並於19日起啟動清明服務，因應疫情各納骨塔取消清明法會，及搭設戶外祭祀空間，鼓勵民眾盡量戶外祭拜，進入納骨塔請民眾遵守量體溫、實聯制、不久留，並注意與他人保持室內1.5米、室外空間1米的距離等相關防疫措施。

另也設置「新北清明服務網」，提供清明掃墓服務及交通等整合資訊，並於全市設置113處的紙錢回收站，免費提供紙錢集中焚燒專用袋，以及140個清明服務站提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具免費借用，減輕民眾負擔。

此外，還也規畫27條掃墓接駁專車路線，紓解車潮，預估清明掃墓高峰為26日、27日及4月2日至5日，建議民眾提早分流掃墓，或改由家中代表祭祖，避免人潮聚集。

同時也鼓勵民眾線上祭祖，市府去年推出線上追思系統2.0，提供19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大入口管道，照片採實景拍攝臨場感十足，免登帳號即可搜尋牌位祭拜，清明追思誠意零距離。