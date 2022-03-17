俄烏衝突未解、美歐對俄經濟制裁、大陸疫情延燒等利空環伺，及關注聯準會（Fed）利率決策會議結果，投資情緒大受影響，金融市場震盪劇烈，近一個月主要股市均下挫，跌幅最重有近20％，信用債市同樣受壓抑，但美國REITs指數微幅下跌0.34％，表現相對抗跌，順勢布局有利穩中求勝。

投信法人表示，在市場動盪下，部分資金轉向尋求具有避險，甚至抗通膨效果的資產分散風險，房地產為其一，由於美國房地產趨勢仍向好，故吸引市場目光。整體來看，美國房市供給量仍在相對低位，需求面熱絡，及房貸利率亦仍偏低，多頭行情仍有望延續，建議趁近期處相對低位時透過美國地產ETF分批布局，掌握投資契機。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，俄烏戰爭使歐美國家對俄羅斯實施經濟制裁，市場擔心制裁是否影響全球經濟擴張動能，也令風險性資產價格波動，不過美國REITs因屬內需產業，其獲利表現受到國際地緣政治的影響相對較低，加上市場已逐步消化升息預期，因此近期儘管地緣政治議題紛擾，美國REITs表現相對抗跌。

後市來看，在美國經濟復甦態勢未變下，房屋庫存數量仍偏低，供不應求的狀態下可望延續多頭行情，此外商用不動產的交易金額也隨經濟活動恢復而成長，整體房市展望仍屬健康。

李鈺涵認為，除住房市場外，在科技創新趨勢及相關需求的驅動下，加上民眾對於網路及科技的依賴更加提升，使得通訊基礎建設、電商物流、雲端資料儲存等特殊型REITs受惠程度高，其營收表現今年也預期有5～8％不等的增長，加上技術亦持續精進，整體前景持續看好，無論從趨勢或研發角度來看，美國地產中不容忽視的投資板塊。

因此建議不妨伺機透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。