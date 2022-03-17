王品（2727）集團看準台中人喜愛麻辣鍋吃到飽，旗下的「嚮辣 和牛麻辣鍋」台中旗艦店，3/19在五權西路二段、捷運G11南屯站旁正式開幕。「嚮辣 和牛麻辣鍋」主打餐酒館風格，「頂級和牛海陸鐵塔」吃到飽千元有找，為歡慶開幕，3/19～3/31加入嚮辣LINE好友，可享4人8折優惠，邀請3位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」吸客！「嚮辣」主打「心之所嚮，想辣就辣」，鎖定20-35歲年輕客群，提供6種和牛玩味吃法、頂級和牛海鮮塔吃到飽、5種功夫湯頭、時尚調酒、超過100種自助吧，698元、798元、898元三種價位，滿足嗜辣族味覺與視覺雙重飽足體驗。 王品集團表示，台中人喜愛麻辣鍋吃到飽，且注重交通便利的特性，「嚮辣」台中旗艦店位於南屯區，近捷運南屯站，讓中部饕客一下台中捷運即可快速品嚐和牛麻辣火鍋。王品集團希望讓更多台中麻辣鍋饕客體驗「嚮辣」的魅力，台中旗艦店近280坪，共120席座位，店裝以中西fusion餐酒夜店時尚風格，結合嚮辣吸睛特色調酒吧，採用近百支酒瓶打造網美打卡牆，以復古時髦的嚮辣紅為主色調讓消費者能沉浸在麻辣鍋氛圍，搭配精緻餐點，提供消費者好吃又好拍的吃到飽饗宴。