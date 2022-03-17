人民幣兌美元中間價報6.3406，較16日6.38，升394個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日進行人民幣（下同）800億元逆回購操作，期限為7日，中標利率維持於2.1％。

逆回購在連續11日維持100億元規模後，17日擴大至800億元，單日淨投放700億元。

人幣中間價升73個基點　人行續百億逆回購
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