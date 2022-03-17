人幣中間價升394個基點 人行800億逆回購 11:362022/03/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.3406，較16日6.38，升394個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日進行人民幣（下同）800億元逆回購操作，期限為7日，中標利率維持於2.1％。 逆回購在連續11日維持100億元規模後，17日擴大至800億元，單日淨投放700億元。 人幣中間價升73個基點 人行續百億逆回購 沙烏地考慮與陸石油易改用人民幣 石油美元根基將受影響 #基點 #逆回購 #人幣 #中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價跌逾300個基點 跌回6.35區間 12:092022/03/14 財經 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 10:282022/03/17 財經 在岸人民幣 收跌53個基點 20:092022/03/10 財經 在岸人民幣貶202個基本點 創3個半月新低 19:022022/03/15 財經 人民幣中間價貶40點 在岸價開盤升105點 11:432022/03/16 財經 沙國考慮部分原油交易採人民幣計價 04:102022/03/17 話題觀察 俄債恐被逐出固收投資範疇 04:102022/03/10 投資理財 挑戰美元地位 沙國賣中國石油 擬改人民幣計價 04:102022/03/17 全球財經 人民幣中間價貶254個基本點 人行2千億MLF操作 11:402022/03/15 財經 南投風鈴木 福岡路紅黃雙色爭豔 04:102022/03/17 地方新聞 學者觀點－通膨讓市場詭譎 但曙光來了 04:102022/03/17 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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