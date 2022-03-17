左轉車直撞直行機車 車毀零件散一地影片曝光 12:012022/03/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21歲陳姓女子16日下午7時許，駕車行經新北市中和區景平路、橋和路口，疑因左轉未禮讓直行車，汽車左轉後直接衝撞上直行的機車。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑左轉未禮讓直行車 汽車機車對撞騎士受傷送醫 訂閱影音： 中時新聞網 21歲陳姓女子16日下午7時許，駕車行經新北市中和區景平路、橋和路口，疑因左轉未禮讓直行車，汽車左轉後直接衝撞上直行的機車。（翻攝） 21歲陳姓女子16日下午7時許，駕車行經新北市中和區景平路、橋和路口，疑因左轉未禮讓直行車，汽車左轉後直接衝撞上直行的機車，導致30歲林姓男騎士身體多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，陳女駕車行經中和區景平路、橋和路口，疑因左轉時未禮讓直行車，直接撞上直行機車，汽車左側車頭凹陷變形、零件也散落一地，所幸騎士送醫後無礙，雙方酒測值為零，警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。 金門城區汽、機車擦撞 機車騎士受傷送醫 抬頭見後方機車情侶「揉饅頭」 他笑：後照鏡真的很重要 #左轉 #未禮讓直行車 #騎士 #駕車 #行經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曳引車鋼板噴飛撞壞電線桿 高雄燕巢2000戶慘停電6小時 13:142022/03/14 社會 重陽橋伸縮縫磨損 騎士摔傷昏迷 04:102022/03/15 地方新聞 戰車上馬路意外頻傳 酸文好尷尬 04:102022/03/14 政治要聞 女教師行經新莊化成路遭搶 搶匪變裝沒用 警一天內破案 15:572022/03/14 社會 詭異車禍！騎士行經超寬4線省道 直衝路邊遊覽車身亡 20:292022/03/11 社會 正妹女騎士撞阿嬤嚇哭 男警偷加LINE私約 直接悲劇 08:332022/03/13 社會 男子酒駕騎車闖紅燈 當場被警撞見辯吃燒酒雞 22:072022/03/12 社會 影片曝光 爺載愛孫上課闖紅燈 撞拖板車1死1重傷 11:132022/03/16 社會 電動自駕車夯 跨領域商機爆發 04:102022/03/16 投資理財 恐怖蝴蝶效應！驅趕黑狗釀騎士倒插路中 連鎖現象嚇壞網 17:552022/03/12 社會 騎士撞護欄跌落霧台山坡 差幾公尺險死 全靠樹枝救命 17:392022/03/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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