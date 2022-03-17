疑左轉未禮讓直行車 汽車機車對撞騎士受傷送醫

21歲陳姓女子16日下午7時許，駕車行經新北市中和區景平路、橋和路口，疑因左轉未禮讓直行車，汽車左轉後直接衝撞上直行的機車。（翻攝）

21歲陳姓女子16日下午7時許，駕車行經新北市中和區景平路、橋和路口，疑因左轉未禮讓直行車，汽車左轉後直接衝撞上直行的機車，導致30歲林姓男騎士身體多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險，雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，陳女駕車行經中和區景平路、橋和路口，疑因左轉時未禮讓直行車，直接撞上直行機車，汽車左側車頭凹陷變形、零件也散落一地，所幸騎士送醫後無礙，雙方酒測值為零，警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。