楠梓區10年來人口成長1萬7000人，台積電進駐後還將帶來1萬2000個就業機會，高巿府17日宣布在高雄大學特定區文小2用地新設雙語國小，即起啟動籌辦程序，副巿長史哲說，年底前會公布設計藍圖模型，希望2年後新生入學。

楠梓區文小2用地以大學南路、大學十一街、大學二十八街以及大學七街圍繞，土地面積2.95公傾，東側鄰翠屏國中小1.17公里、西側距援中國小1.08公里、南側離加昌國小1.49公里，部分土地由藍田慢壘聯盟認養，合約6月到期。

史哲指出，他在巿政府工作十多年來，高雄巿只有民國103年新設河堤國小，其他都是遷校，上次楠梓區有新的國小，則是民國83年楠陽國小，距今已快30年，有鑑於楠梓區近10年來人口成長1萬7000人，因此有新設國小的必要。

由於文小2用地在楠梓區藍田里，新設國小校名以「藍田國小」呼聲最高，不過仍得啟動校名遴選程序做討論，史哲表示，今天他來是宣布新設國小，下次再來，會請巿長陳其邁親自出席，並在年底前跟鄉親說明設計方案。