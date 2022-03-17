不少情侶進行房事時，為了增加情趣而有口愛行為，但此舉風險很高。新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹在臉書粉專表示，口愛其實有風險，一不小心就可能吃進病毒，對此分享「3要3不防身術」，提醒民眾注意自身的衛生安全。

臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」近日發文提到，口愛是許多人性生活中重要的一環，但其風險並不低，口愛就等於直接吃下病毒，包括口腔癌、子宮頸癌、泡疹、梅毒、淋病、肝炎等，此外，口愛行為通常還伴隨陰道和肛門性交，使病毒藉此擴散至全身，導致上述的風險。

張瑜芹醫師對此分享，進行口愛前需注意的3件事，第一是「眼睛要看」，性行為前要觀察對方生殖器上是否有長奇怪異物，或出現異常紅腫、膿腫等狀況，假若有就要馬上停止性行為；第二是「HPV疫苗」，HPV疫苗能預防性行為中大部分的疾病，也可以有效降低女性感染子宮頸癌的風險，因此建議男女接種；第三「戴保險套」，雖然口愛時戴保險套有些怪，但為了讓性愛更安全，不妨與對方商量用此方法。

另外，在口愛前也有3件事不要做，第一是「刷牙漱口」，有些人出於禮貌，會事前刷牙保持口氣清新，但這其實是危險行為，因為刷牙可能會造成口內產生細小傷口，細菌、病毒更容易入侵體內；第二「體液沾染眼口」，黏膜處容易感染，因此應避免接觸對方體液；「多重性伴侶」，無論自身還是愛愛對象，都不應有多重性伴侶，否則會增加性愛的染疫風險。