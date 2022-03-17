日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚後，就與同遊橫濱的高帥男A君正式交往，而男方也被爆為了福原愛離婚。昨(16日)週刊A君前妻自曝握有福原愛寫的4封情書，並索討1200萬台幣，被福原愛反告敲詐，今媒體進一步爆出福原愛情書內容，文中她提到即將宣布離婚，明白之後會很辛苦，也期待再次相見，最後更自稱是「最喜歡A君笑容的小愛」。

福原愛去年回到日本後，就被拍到和橫濱男出遊，還住進同家飯店，但當時福原愛自稱兩人是各住一間房，絕無不倫，又解釋男方只是她心靈上的支柱，但福原愛7月和江宏傑共同發表離婚聲明後，橫濱男也不約而同與前妻離婚，橫濱男前妻被媒體詢問離婚主因是否和福原愛有關？對方也證實：「那倒是」。

昨《週刊文春》報導，橫濱男前妻因看到有報導稱兩人是離婚後才開始聯繫交往，便聯絡福原愛要求更正報導，因為與事實不符，福原愛便提出100萬日幣（約24萬台幣）的封口費，橫濱男前妻不服，也認為對方無意修改報導，就故意開出5000萬日幣（約1200萬台幣）的高價封口費，沒想到福原愛惱羞成怒，提告橫濱男前妻敲詐。

橫濱男前妻昨受訪，揚言手上有4封福原愛寫給她前夫的情書，可證明他們在離婚前就關係緊密，今週刊進一步曬出情書翻拍照，可見上面福原愛寫著離開了許多人，靠近回到自己感興趣的地方，但只有A君對她的重視始終沒變，又稱感謝A君的包容，很抱歉總是對他撒嬌。

福原愛信中又說，自己即將要宣布離婚，可能又會有不少風波，信中可見發出的日期大約是6月，正是她將宣布離婚前1個月，福原愛文末也對A男喊話，表示：「期待再相見的日子」，最後屬名是「最喜歡A君笑容的小愛」，可見兩人離婚前就相當曖昧。

報導指出，橫濱男的前妻發現這封信後就打電話給福原愛興師問罪，詢問對方為什麼A君會知道福原愛新家地址？福原愛稱是用LINE時誤送出了位置定位，橫濱男前妻反虧：「怎麼會連房間號碼都知道？」，再追問福原愛為何要發情書給A君？兩人真實關係為何？福原愛稱兩人只是因為工作問題諮詢討論，堅稱只是朋友關係，又表示兩人只是比較要好，最後署名才會用「喜歡」二字，但這封情書已經徹底摧毀A君和前妻之間的信任，兩人也因此決定分居離婚。