大陸發布新版新冠《診療方案》，首對輕型病例採取集中隔離管理、鬆綁出院Ct值標準，以及縮短出院後的隔離期等措施。大陸國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，新診療方案可減少醫療資源浪費，並降低隔離對生活的影響。

張文宏接受《人民日報》旗下大江東工作室訪問時說，隨著對這個疾病的認識越來越清晰，防控原則就會越來越精準。標準的改變，使感染者隔離時間大幅度降低，既讓感染者儘早回歸正常生活，也避免了醫療資源的浪費甚至擠兌（供不應求）。

新診療方案中，對輕型病例實行集中隔離管理，不再強調到定點醫院集中隔離治療。對此，張文宏解讀，Omicron病患以無症狀感染者和輕型病例為主，臨床特異性的治療需求顯著降低，更多的只要給予對症處理與病情觀察即可。只要在具備一定醫療條件的隔離點，就可以完成對感染者的隔離與基本醫療需求。同時，可以釋放定點醫院的大量醫療資源。

至於鬆綁染疫者出院Ct值標準，張文宏表示，研究發現Omicron患者在核酸低到一定水準後，已經檢測不到具有傳播性的病毒了，幾乎沒有傳染性。因此診療方案的核酸陽性判斷標準開始與國際同步，住院時間因此也得以降低。更多的病人可以提早出院，這會極大地緩解醫療資源壓力。

新診療方案還將出院後隔離天數從14日降低至7日。張文宏認為，這是有醫學依據的，基於診斷標準的改變，縮短隔離期後「復陽」的機率非常低，就算復陽，核酸水準也已經非常低，基本不會造成二次傳播。縮短出院隔離天數，既讓感染者早日恢復正常生活，減輕隔離期間的經濟負擔，也節省了相應的隔離用房和其他社會資源，讓整個社會應對疫情的能力進一步提高，不造成隔離資源的擠兌。