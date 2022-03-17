年底將舉辦2022九合一大選，引發各界關注。中廣董事長趙少康小編16日刊出一張照片，直言該圖就是「當選人大合照」，並表示圖中的青年世代都是「未來議座們」，更直接點名包括田方倫、張煥霖、李明璇、柳采葳、黃心華、錢震宇、呂家愷、曾獻瑩、戴湘儀、詹為元、楊植斗、白喬茵12人。此照片引發熱烈迴響，大批網友直呼「這畫面太美」、「戰鬥藍加油」。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」16日發文，刊出一張多人大合照，照片中央是國民黨前副主席郝龍斌與國民黨立委賴士葆，旁邊則圍繞著多位有意參選本屆議員的藍營青壯世代，大家笑著對鏡頭比出「耶」的手勢，氣氛相當熱絡。

趙少康小編表示：「不囉嗦直接上圖！這張就是2022市議員選戰「當選人大合照」了啦！（除了我們兩隻康編）」小編打趣稱，「老闆」趙少康當日邀國民黨青年世代餐敘，他們怎麽能錯過跟「未來議座們」的大合照機會。小編除了幫照片中的同志加油，強調要一起打出「2022團體戰」，更直接點名田方倫、張煥霖、李明璇、柳采葳、黃心華、錢震宇、呂家愷、曾獻瑩、戴湘儀、詹為元、楊植斗、白喬茵12人。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「這畫面太美」、「加油加油，戰鬥藍加油！」「哇！這畫面也太有活力、太美麗了!戰鬥藍加油」、「青年軍加油」、「這氛圍，我喜歡，我愛你們」、「全部當選歐趴」、「年輕人讚啦！國民黨就是需要你們這些年輕人來救」。