遊戲實況直播主「玄子Genko」擁有天使臉蛋魔鬼身材，同時也是位造型多變的Coser，臉書追蹤人數已有25萬。玄子憑百變風格受到許多粉絲喜愛，時而扮演日本輕小說的角色雷姆、時而身穿漢服婉約端莊，各種性感漂亮的照片令粉絲看得目不暇給；玄子於16日分享一張辣照，只見她頭戴假髮，身上是一件黑色泳裝，火辣造型令許多粉絲看了大噴鼻血。

Coser玄子16日在Facebook發文「五條君，我今天穿了泳裝呢~」，透露自己正是扮演《戀上換裝娃娃》中的女主角喜多川海夢，該作在海內外人氣頗高，是近期正夯的動漫作品。只見玄子頭頂超還原的金色長假髮，搭配一身黑色底黃花泳裝，鎖骨上是精緻項鍊，將角色完美還原。胸前的事業線深邃，大秀渾圓雪乳，皮膚看起來吹彈可破，火辣身材讓人把持不住。

網民噴鼻血暴動按讚：「噴鼻血頭暈暈中」、「哇哇 身材超好」、「哇哇 身材超好太還原了，超棒的」、「玄子就很香」、「五條君要噴鼻血了！」、「為什麼從二次元跑出來了」、「火辣程度堪比鬼椒」、「好讚的臉蛋好厲害的身材」。短短不到一天就吸引上千人朝聖，甚至還有外國網友慕名而來。

除此之外，玄子常在Facebook上分享自己的扮相，先前曬出一張兔女郎的造型，只見除了長髮加上一對黑色兔耳，光滑美背面對鏡頭，隱隱可見前方美胸被皮衣包裹，此外，裙子挖空到大腿根部，秀出半顆蜜桃臀，毛絨絨的兔尾巴裝飾在翹臀後，身材惹火誘人。