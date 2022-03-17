NFT（非同質化代幣）引爆關注，全球NFT交易平台在2021年第三季銷售額暴增至107億美元，年增380倍，Yahoo奇摩整合旗下購物場景、媒體內容和會員服務，與台灣區塊鏈新創Blocto，宣布將於3月底推出「NFT商店」，正式插旗NFT市場。Yahoo奇摩「NFT商店」主打低進入門檻的交易方式，透過法幣（新台幣）交易、首波最低不到千元就能入手的親民價格、串聯Yahoo奇摩旗下服務的賦能型商品等三大特色，讓初次購買NFT的消費者能輕鬆擁有NFT商品。

Yahoo奇摩生態圈橫跨股市財經媒體及購物等服務，在元宇宙熱潮下更觀察到，平台上NFT相關新聞瀏覽人數一年內大幅成長超過55倍。為滿足用戶需求，Yahoo奇摩與Blocto打造「NFT商店」，結合平台流量優勢與Blocto的區塊鏈技術資源，推廣及開發NFT精選商品。

Yahoo奇摩「NFT商店」中的所有NFT商品提供方均由Yahoo奇摩核可，提供值得信賴且具品質保證的交易環境，並主打三大特色，1.法幣交易：用戶可用法幣（新台幣）直接交易。第一階段將以信用卡支付為主，未來會陸續開通更多元的法幣（新台幣）支付模式；2.價格親民：提供價格親民的NFT精選商品，上線首波更讓用戶有機會用不到新台幣千元即可入手收藏；3.賦能型商品：Yahoo奇摩「NFT商店」商品的購買者不僅可獲得具蒐藏與增值空間的數位資產，也將享有Yahoo奇摩旗下服務的獨家回饋和優先權利，包括Yahoo超贈點回饋、限定賣場優先搶購權、特定NFT商品優先購買權等。

Yahoo奇摩「NFT商店」第一波主打商品將由Yahoo奇摩獨家IP角色「ㄚ虎」開先鋒，也是Yahoo奇摩推出的第一個NFT系列；「ㄚ虎」一直是Yahoo奇摩購物最具代表性的吉祥物，過往以「ㄚ虎」形象推出的貼圖、周邊產品，甚至是物流箱都備受歡迎，而「ㄚ虎」NFT持有者之後也可以在Blocto的NFT市場BloctoBay進行交易。未來將陸續推出Yahoo TV虛擬網紅「貝塔虎妮」NFT系列、規畫活動聯名及紀念時刻等其他類型商品，並計畫與各品牌、公益團體合作發行以MIT在地化為訴求的NFT商品，也為在地創作者開創全新獲利模式。