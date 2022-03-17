大陸中央鐵路援港班列開行逾20趟，增至每天2趟。（新華社）

香港疫情未止，滿載防疫民生物資的大陸中央鐵路援港班列，截至16日早上已開行20趟。據香港《星島日報》報導，16日上午約9時20分，援港班列32301次列車自深圳抵達羅湖站，這是自3月2日啟動鐵路貨運保港供應以來，開出的第20趟大陸中央鐵路援港班列。

根據中國鐵路廣州局集團有限公司（下稱廣鐵集團）資料，大陸中央鐵路援港班列開行趟數由之前的每天1趟，增至目前的每天2趟。

班列採用一站直達運輸的方式，每列裝載18個貨櫃，深圳至香港單程用時約35分鐘。在開行頻次不斷加密的同時，援港班列的運輸品類也在不斷增加，從最初的防疫物資，擴大到各類生活用品，保障香港民生需求。大陸中央鐵路援港班列的開行，大幅紓緩公路、水路口岸運輸壓力。

報導稱，近期受香港疫情影響，深圳市內部分區域實行人員流動限制，平湖南鐵路貨場人手較為緊張。但為確保援港班列正常運行，廣鐵集團200多名職工在嚴格落實地方政府疫情防控措施的前提下，分批次趕赴工作，加強車輛檢修和線路維護，做好站場消殺清潔等各項工作，同時加強鐵路運輸調度組織。

報導稱，為全力滿足香港的物資需求，廣鐵集團組織車輛、機務、貨運等部門，努力消除疫情帶來的不利影響，持續加密援港班列發車頻次，從開行初期每天1趟，到目前增加為每天2趟，大幅提升運輸能力。大陸中央鐵路援港班列，已成香港物資供應的重要運輸通道。