近日苗栗山區傳出有勞工拍片時墜落，導致溺斃的意外，多名立委今天質詢勞動部時關心此議題，紛紛要求勞動部應強化影視音勞工勞動安全保障，勞動部部長許銘春表示，擬在3月底啟動專案勞動檢查。

據統計，全國影視音產業約有1395家投保單位、勞工人數達2萬3738人，立委蘇巧慧表示，勞動部應提供協助或指引給予製作公司或個人遵循；立委莊競程說，影視勞工工安問題，目前業界多半為勞工購買保險，難以花錢請救生員或醫護待命，與法規有相當大的出入，應要具體落實才有成果。

立委蔡壁如則說，勞檢量能足夠嗎，影視產業案應實施專案勞動檢查；立委蔣萬安則說，勞動部曾經調查指出，有8成的影視音勞工發生職災後未請領給付，這不是一個專案勞檢就能解決問題，勞動部不是只有點出問題，而要解決問題；立委黃秀芳指出，應從政府委外的標案開始做起，更重視職業安全衛生。

許銘春表示，勞安所曾對影視音勞工職業災害調查，並訂定出相關指引；勞安所所長何俊傑說，該指引也指出臨水作業的相關規範，包括應備有攔截索、攔截網等。

職安署署長鄒子廉說，目前規劃專案勞動檢查，包括固定片場及外勤片場等，會先針對固定片場實施職安衛的勞動檢查，至於外勤片場部分則會與文化部勾稽相關地點後再實施，並會以安全檢核、危害告知等為檢查重點，至於場次等仍帶後續規劃。

立委劉建國也提案要求勞動部應研擬因應媒體影視產業從業人員，研擬其在特殊勞動環境需求的定型化契約範本，以保障從業人員在其職場環境的安全，要求勞動部應配合文化部在1個月內提出定型化契約範本及相關保障媒體影視產業從業人員職場安全的相關措施。