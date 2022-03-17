立法院司法及法制委員會今日審議「國家太空中心設置條例」草案，基於2021年5月通過的《太空發展法》，國家太空中心將升格為行政法人，由科技部直接管轄。

科技部長吳政忠表示，《太空發展法》與相關子法已於2022年1月20日公告施行，對我國各項太空科技發展，如發射載具與太空載具之登錄、發射許可、國家發射場域之設置，以及促進太空產業等事項，皆有明確規範，有利政府機關與民間企業在共同推動太空科技及產業發展有所遵循。

吳政忠指出，國家實驗研究院轄下的國家太空中心，多年來肩負我國太空科技發展使命，執行國家太空科技發展計畫及Beyond 5G下世代通訊衛星等專案計畫，相信國家太空中心轉型為專責法人後，除可延續既有的太空發展經驗及研發能量外，更可擴散我國太空科技的研發能力，落實國家太空政策與計畫的執行。

依據《行政法人法》和對太空科技與產業發展的需求，訂定「國家太空中心設置條例」草案，吳政忠表示，改制後國家太空中心為行政法人，監督機關為科技部，將負責執行國家太空科技計畫；辦理太空科技的研發、技術移轉及加值應用；促進太空科技的國際合作及交流；進行國際太空法制研究；辦理國家發射場域相關業務及發射載具與太空載具登錄；審查發射許可及培育太空科技人才與推廣太空科普教育等業務。

國家太空中心升格為行政法人後，將設置董事11人至15人，置監事3人至5人，董事長及董、監事任期3年，皆提請行政院院長聘任之。另置主任1人，由董事長提請董事會通過後聘任之。此外，亦明確規範董事會及監事的職權及相關利益迴避等事宜。

吳政忠強調，太空產業已列為我國六大核心戰略產業之一，推動太空科技及產業發展，已是政府重要施政項目。行政法人國家太空中心將承擔更大任務及使命，除提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫外，更能有效整合國內產、官、學、研資源，推動我國太空科技與產業的發展，並協助政府有效管理日益蓬勃發展的太空事務，達成深耕太空產業的政策目標。