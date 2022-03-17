今天大聯盟自由市場出現多筆簽約，除了日本現役最強打者鈴木誠也加盟小熊，明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)轉投洛磯，而世界大賽冠軍勇士沒有閒著，他們重新簽回國聯冠軍賽MVP羅薩里歐(Eddie Rosario)，但同時放走了外野手彼德生(Joc Pederson)，後者加盟巨人，而接著一壘手弗里曼(Freddie Freeman)也將走人。

The @Braves postseason hero is back!



OF Eddie Rosario and Atlanta agree to 2-year contract with a club option for 2024. pic.twitter.com/ASRC0I4Fgr — MLB (@MLB) March 16, 2022

勇士在上季拿下世界大賽冠軍，出乎外界預料，而原本大家都看好奪冠陣容能繼續出現在下季，沒想到他們前天先換來重炮一壘手歐森(Matt Olson)，幾乎宣告放棄弗里曼，接著今天他們再送走彼德生，他以1年600萬美元(約台幣1.7億)加盟巨人。不過勇士還是用2年1800萬美元(約台幣5.1億)合約簽回羅薩里歐，保住基本戰力。

先來談談彼德生的表現，上季他同樣在小熊清倉拍賣中被送往勇士，繼道奇之後連兩季奪下冠軍戒指，相當幸運，彼德生今年29歲，轉到勇士為球隊出賽64場，173個打數揮出43支安打、7支全壘打，貢獻22分打點，打擊率.249，相較於在小熊的.230好上一些，而他在季後賽關鍵戰役棒打薛爾瑟(Max Scherzer)，成為致勝功臣之一。

Joc's back on the West Coast.



Joc Pederson and the Giants reportedly agree to a deal, source tells https://t.co/Z3s2EpgF39's @jonmorosi. pic.twitter.com/qM6fvyXhZ2 — MLB (@MLB) March 16, 2022

羅薩里歐同樣在季中才轉投勇士，只能說他們真賭對了，季賽他出戰33場，有26安、7轟、16分打點表現，打擊率高達.271，攻擊指數.903。到季後賽他更加神勇，對上道奇時大大幫助到球隊，6場比賽25打數敲出14安、3轟，成為史上第二位在季後單一系列賽兩度單場4安球員，最後無庸置疑獲選為國聯冠軍賽MVP。