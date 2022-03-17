新冠肺炎疫情自從爆發以來，各地都陷入恐慌，如今歐美地區雖逐漸鬆綁防疫政策，但日本、韓國、大陸等地區仍上緊發條避免疫情擴散。但隨著大陸多個地區再度傳出疫情，當局對於較嚴重的地方也開始進行封閉式管理，就連大陸女星唐嫣也受到波及，在拍廣告時片場突然遭到封鎖，進行隔離，嚇壞現場所有人。

在微博上經常分享大陸娛樂圈相關資訊的娛樂博主「推理君江小宴」，日前便曝光一段影片，影片中只見唐嫣被拍到人被關在攝影棚內，被身穿防護衣的防疫人員進行檢測及封鎖，其他片場工作人員也被迫一同在「原地隔離48小時」。兩天後，唐嫣的老公羅晉才抵達現場，並在工作人員的指揮下將唐嫣接上車，一同搭車返家休息，結束這場驚魂。

據了解，依照北京、上海正在實施的隔離政策，一旦當地出現確診病例，同區居民就得被隔離14天，若是與確診者有密切接觸者，同社區的居民就得隔離48小時。而唐嫣當天就遭到「原地隔離48小時」，不免讓外界懷疑有工作人員被檢測出陽性反應，才會發生這種情況，粉絲也相當擔心唐嫣的身體狀況，不過目前唐嫣及相關工作人員都沒有針對此事多做回應。

事實上，除了上海之外大陸廣州地區也實行一樣的政策，近期在廣州舉辦的「廣交會」上聚集了上萬名商家進駐參展，人潮眾多，但卻因為一名確診者曾進入展館中，使主辦方緊急宣布封閉展場，將在場近5萬名的參展人士關在場內進行核酸檢測不得進出，有人還因排隊檢測發生爭吵、推擠、鬥毆，使現場一片混亂。