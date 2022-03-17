外傳中共原計畫秋天攻台 國防部：不予評論 11:592022/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副部長柏鴻輝上午在立院國防委員會備詢。摘自立院直播。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳有一份俄羅斯機密報告指中共原本預計今年秋天攻打台灣，引發外界關注，對此，國防部軍政副部長柏鴻輝今天受訪時僅稱不予評論，國防部專注訓練本務，對於情資會審慎考量。 立法院外交及國防委員會今天審查國防部函送「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」案。柏鴻輝作上述說明。 外交部長吳釗燮昨天說，他不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。 海空戰力特別預算 中科院若未達成 國防部訂逾期罰責 中國代表呼籲人權理事會關注美西國家在阿富汗殺害兒童罪行 #國防部 #外傳 #評論 #攻打台灣 #關注 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳釗燮預告 美將再宣布對台軍售 04:102022/03/17 政治要聞 幻象戰機墜海 邱國正曝飛官現況：有點肺積水需心理輔導 10:162022/03/15 政治 中國調和 見龍在田 04:102022/03/16 時論廣場 總統府回應是否延長役期後 林濁水點名蔡英文說重話了 19:092022/03/15 政治 幻象戰機飛官獲救 蘇貞昌下令國防部調查失事原因 12:542022/03/14 政治 總統府否認檢討延長役期 網7字痛批蔡英文：不要再作秀了 09:202022/03/14 政治 幻象戰機墜海「全面停飛」空軍駁斥外傳緊急升空攔截共機 13:482022/03/14 政治 長榮海運15日法說 市場關注去年股利、經營權議題 12:242022/03/14 財經 中科院武器量產 國防部首訂逾期罰則 04:102022/03/17 政治要聞 時論廣場》中國調和 見龍在田（石齊平） 18:332022/03/15 時論廣場 頭條揭密》軍事上3大敗筆 普丁可能輸掉對烏克蘭戰爭 04:282022/03/17 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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