外傳有一份俄羅斯機密報告指中共原本預計今年秋天攻打台灣，引發外界關注，對此，國防部軍政副部長柏鴻輝今天受訪時僅稱不予評論，國防部專注訓練本務，對於情資會審慎考量。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部函送「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」案。柏鴻輝作上述說明。

外交部長吳釗燮昨天說，他不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。