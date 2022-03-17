國防部有高階將領建議，規劃將陸軍特戰指揮部，位於金馬澎三地的101偵察營（海龍蛙兵）全數移防到台北市，負責戍守淡水河進行反特攻及反斬首任務。但值得商榷的是，陸軍之前為了讓特戰突擊艇駐防，投入數億元在金馬澎三地興建的專用港勤設施及碼頭，恐將淪為虛擲。

據了解，軍方近年來全力發展特戰武力，為了讓海龍蛙兵這支神秘特戰部隊發揮最大功效，耗資數億元在金馬澎三地興建港勤設施，讓新購的特戰突擊艇能擁有專用港口駐防，以達到快速出勤的目的。

海龍蛙兵調台北 =，數億元興建中金馬澎突擊艇碼頭恐成蚊子館。(中時資料庫)

目前這三處專用碼頭及營舍新建港勤設施，目前都已接近完工階段，未來可供海龍蛙兵現有的成功艇與海龍艇駐防，改善過去海龍蛙兵沒有專用港口，無法快速出海的缺點。

但是目前國防部有意將海龍蛙兵，全數調往台北戍守淡水河，等同花費的數億元新建設施恐將成為蚊子館。

據了解，國軍高層日前在一場會議中，高階將領提議，為了固守大台北首都圈及敵方反斬首，未來不排除規劃，將向來戍守外島，負責快速反應、滲透及爆破等特種作戰的陸軍101偵察營（海龍蛙兵）移防到大台北地區，進行淡水河口反特攻作戰，突顯軍方在反特攻擊反斬首行動上共加重視。

根據軍方理由，由於大台北首都最易遭受進犯的就是淡水河，因此研擬將海龍蛙兵調往台北加強首都防衛。

但目前除了六軍團關渡指揮部、憲兵指揮部、陸戰66旅，已經有三個單位負責戍守大台北任務，負責三棲特攻作戰任務的海龍蛙兵，是否還必須加入，仍有討論餘地。

航特部兩棲偵察營俗稱「水鬼」、「海龍蛙兵」。合格隊員皆需經過海龍儲備訓練，考核水域、山地和格鬥戰技，並通過傘訓等專長訓練，是中華民國最精銳的三棲特種部隊之一。

當年在兩岸情勢緊張之際，負責戍守金馬澎各外島的海龍蛙兵主要任務為滲透、突擊、擊殺、破壞敵方重要軍事目標。

目前海龍蛙兵在金門、馬祖、澎湖等地均有駐守單位，是外島、離島地區的重要反滲透透擊突襲特戰武力。

近年增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練，海龍部隊更增添了快速反應的功能，成為我方「不對稱」戰力關鍵之一。