真人競賽綜藝《乘風破浪的姐姐》，從第1季開播以來，收視每每開紅盤，不僅給了線上明星再登演藝事業巔峰的機會，豪華的參賽卡司也幫助節目持續製作下去，而如今正籌備的第3季，參賽人員讓眾人都非常期待，先前已多次傳出不同版本的參賽名單，陸網這回瘋傳進軍好萊塢的影壇天后李冰冰將加盟，真實與否引發熱議。

《乘風破浪的姐姐》如今來到第3季，將更名為《乘風破浪》，目前整季節目還在籌備中，但這段時間早有多個微博營銷號在瘋傳參賽名單，李玟、賈靜雯、阿嬌、阿Sa甚至Jessica(鄭秀妍)等大咖都被點名過，不久前則傳Selina(任佳萱)、王心凌、徐懷鈺、詹雯婷等台灣女星會加入，不過官方始終沒有公布相關訊息。

在這些外洩名單之中，今年49歲的李冰冰，近來又重回熱門討論人選，她出道28年，拍過《雲水謠》、《風聲》等作品，也進軍好萊塢，與章子怡、周迅、徐靜蕾、趙薇、范冰冰等5人，並稱為「四旦雙冰」，是大陸演藝圈裡的天后級人物，而這回被瘋傳將參賽《浪姐3》，許多人抱持懷疑，表示「會不會是主持人」、「去了屬實是給節目抬咖」、「她都已經到這個位置了」。

網路上瘋傳著《浪姐3》的卡司名單，但無論是製作單位還是被點名的女星們，幾乎都沒回應，倒是李冰冰全球官方後援會在昨天(3/16)發了文，「感謝同學們一直以來對老大的關心和愛護，老大李冰冰近期無綜藝節目錄製的行程，謝謝大家」，似乎是間接否認將參與《浪姐3》，而即便如此澄清，該節目的參賽名單，仍是熱議焦點。