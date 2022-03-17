美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，撤銷大陸電訊商中信國際旗下Pacific Networks及其子公司ComNet的美國營業許可證。

信報報導，FCC自2019年開始，陸續把中資電訊商剔出美國電訊市場的行動，合共已撤銷4家中資電訊商在美國的營運許可，本次再以4票對0票通過中信集團相關決議。

FCC指出，2001年獲批美國經營許可的Pacific Networks及ComNet由中國國營的中信集團，也就是政府控制，因此若容許其在美國電訊市場活動，將危及國家安全。

此外，路透引述FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）16日表示，將於3月內更新對國家安全構成威脅的外國公司清單，自2019年起，美國即通過法律，擬將被認定為與中國軍方相關的中企列入國安風險清單。

2021年3月，FCC將5家中企列入「涵蓋清單」，包括電訊設備供應商華為、電信商中興通訊，以及深圳海能達、杭州海康威視和浙江大華技術等。